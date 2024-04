Die Rad-Spendenaktion der protestantischen Kirchengemeinde „Alte Welt“ geht in die nächste Runde. Im Mai heißt es bereits zum dritten Mal: „Alte Welt mit Rad und Tat“. Eine Sache wird es in diesem Jahr nicht geben.

Beim Spendensammeln zeigt sich die protestantische Kirchengemeinde „Zur Alten Welt“ sportlich: Eine Radtour am 4. und 5. Mai soll die Kassen auffüllen. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem Geld für die Sanierung der Kirche in Dörrmoschel gesammelt worden war, sollen die Erlöse der Spendenaktion im Mai aufgeteilt werden, kündigt Pfarrer Sebastian Best vom Pfarramt Dörrmoschel an. Dort ist Best für knapp 1300 Protestanten zuständig. In diesem Jahr sollen die Spenden für den Baubedarf in der Kirchengemeinde verwendet werden sowie der Beratungsstelle der Diakonie in Rockenhausen und der Hilfsorganisation „German Doctors“ zugehen. Der Verein ist in medizinischen Notstandsgebieten tätig. Eingeladen seien auch Besucher, die sich nicht sportlich betätigen möchten, betont Best. Denn es gehe ihm auch darum, dass sich die Menschen bei dieser besonderen Aktion treffen können.

Ausgangspunkt für die Runden, die per Rennrad, Tandem, E-Bike oder auch zu Fuß zurückgelegt werden können, ist am Samstag, 4. Mai, 14 Uhr, das Bürgerhaus in Teschenmoschel. Gefahren wird bis 22 Uhr. Nachtfahrten wird es in diesem Jahr nicht geben. Dafür geht es am Sonntag bereits um 7 Uhr am gleichen Startpunkt auf die Strecke. Um 10 Uhr ist ein Gottesdienst geplant, und um 14 Uhr ist der Spendenlauf beendet. Teilnehmer können sich pro Runde einen bestimmten Betrag sponsern lassen, erläutert der Pfarrer das Prozedere. In einer Runde gilt es, 15 Kilometer und 200 Höhenmeter zu überwinden. Die Strecke führt über Dörrmoschel, Dörnbach, Rathskirchen, Rudolphskirchen und Nußbach zurück nach Teschenmoschel. Über die Anzahl der Runden entscheiden die Teilnehmer selbst.