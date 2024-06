In der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hat die CDU knapp die Nase vorn, dicht gefolgt von SPD und FWG. Zum ersten Mal ist auch die AfD in diesem Gremium vertreten. Sie erhielt 16,7 Prozent aller Wählerstimmen und zieht so mit sechs Sitzen in den Verbandsgemeinderat ein. Besonders punkten konnte die AfD in Rittersheim, in Gauersheim und in einem Wahlbezirk in Kirchheimbolanden. Mehr zum Thema lesen Sie hier