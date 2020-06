Wer sich Anregungen für seinen eigenen Garten holen will, kann am Sonntag, 28. Juni, beim Tag der offenen Gartentür in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit nutzen, um einen Blick in fremde Gärten zu werfen. Im Donnersbergkreis sind acht Teilnehmer dabei, die am Sonntag ihre Gartentüren öffnen.

Mit dem „Tag der offenen Gartentür“ möchte der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz für die Erhaltung und Schaffung lebendiger, liebevoll gestalteter Gärten werben. Die vorgegebenen Verhaltensregelungen aufgrund des Coronavirus sind zu beachten. Sollte der Andrang zu groß sein, wird darum gebeten, eine kurze Wartezeit in Kauf zu nehmen. Die Gärten sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Dörrmoschel: Georg Kattler (Ortsstraße 55), parkähnlicher Garten mit Bachlauf, Springbrunnen, Buchsbäumen und verschiedene Pflanzen.

Falkenstein: Frau Baum (Hauptstraße 33), Steingarten, Rosen, Kräutergarten, Café „Zeitlos“ (14 bis 18 Uhr).

Niederhausen/Appel: Monika Liebig (Schulstraße 15), geschlossener Innenhof mit Zitronen- und Orangenbäumen, Oleander, Schubkarren-Gemüse, Kübelpflanzen.

Ramsen: Annerose und Fritz Bär (Wiesenstraße 12), Blumengarten mit Blütensträuchern, Stauden und Gräsern, Rosenbeet, Blumenwiese, Teich, Sauerkirsche und Beerenobst, Hochbeet, Schwimmbecken, Pavillon, Gartendeko, Geschenkartikel.

Standenbühl: Gabi und Ludwig Gaß (Kaiserstraße 9a), Lilien-Liebhaber-Garten: über 100 verschiedenfarbige Taglilien und Schwertlilien. Stauden und Rosen.

Teschenmoschel:

Karl-Heinz Hoffmann, Barfußpfad zwischen Teschenmoschel und Dörrmoschel mit Kneippmöglichkeit, Baumlehrpfad.

Familie Küsters (Hauptstraße 2b), Ziergarten mit Stauden, Rosen, Buchs sommerlichem Wechselflor, Hortensien, Hosta, Seerosenteich, Kräuter- und Naschecke, Bienenwiese, Verkauf von dekorativen Pflanzideen.

Familie Schultz (Mausmühle), Ehemalige Mühle am Bachlauf, Garten mit Buchseinfassungen, Stauden, Rosen und Kräutern, Obstbäume, Sitzecken, Pavillon und Deko.

