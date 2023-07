Acht Schweinchen auf einen Streich – und das gleich beim ersten Wurf. Auf dem Arche-Hof in Dielkirchen erblickten am Sonntag kleine „Bentheimer Bunte“ das Licht der Welt. Die vom Aussterben bedrohte Rasse wird dort von Thomas und Ulrike Lück gezüchtet. Für die zweijährige Sau Olympia waren es die ersten Mutterfreuden. Beim Fototermin zeigte sich die quirlige Schweinefamilie tiefenentspannt.

Das im Donnersbergkreis bisher einmalige Hof-Projekt ist im letzten September offiziell gestartet. Ulrike Lück denkt mit ihrem Arche-Hof neben der Tierzucht aber auch an die Vermittlung ihres Wissens an künftige Generationen. Vor allem Kindergarten- und Grundschulkindern will sie die Nähe zu den Tieren ermöglichen. Ab Herbst lässt sich die Marienthalerin hierzu als Bauernhof-Pädagogin ausbilden.

Ein Video der kleinen Schweinchen gibt es hier.