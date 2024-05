Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der A63 wurde eine Frau verletzt. Ihr Fahrzeug stand mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Winnweiler und Göllheim, in Höhe von Börrstadt. Ein Kleintransporter, der in Richtung Göllheim unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab, rammte das stehende Fahrzeug an der hinteren linken Seite und schob es einige Meter eine Böschung hinauf. Die Fahrzeuginsassin wurde dabei in ihrem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwar wurde ein Notarzt per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht, jedoch konnte die verletzte Fahrerin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher, in dessen Fahrzeug die Airbags ausgelöst wurden, kam mit leichteren Verletzungen davon. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Winnweiler und Göllheim im Einsatz.