Die A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg ist Neuland für Jannik Hildmann. Im Unterhaardt genießt der landesligaerfahrene 27-Jährige dagegen einen großen Bekanntheitsgrad. Im Sommer schloss sich der Stürmer dem TuS Ramsen an, für den er in den ersten vier Partien schon fünfmal traf. Am Sonntag (15 Uhr) gilt es zu Hause gegen den TuS Bolanden, „nach vermasseltem Saisonstart eine Serie zu starten.“

Von Fabian Schmitt

Nein. Zufrieden mit der Ausbeute von vier Punkten nach vier Spielen ist Jannik Hildmann nicht. „In Gundersweiler kann man verlieren, muss man aber