91 Schülerinnen und Schüler haben 2022 die Voraussetzungen für das Donnersberger Umweltdiplom erfüllt. In der Kirchheimbolander Stadthalle haben sie nun ihre Urkunden verliehen bekommen.

Insgesamt hatten sich im vergangenen Jahr 171 Schüler ab der 4. Klasse für das Umweltdiplom angemeldet. 91 von ihnen haben mindestens drei Veranstaltungen besucht und somit die Voraussetzungen für die Auszeichnung erfüllt. Dabei haben sie sich mit Themen aus den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz befasst. Überreicht haben die Urkunden gemeinsam mit einem Buchpräsent Landtagsabgeordnete Lisett Stuppy und Kreisbeigeordneter Wolfgang Erfurt.

Hado Reimringer, Leiter der Umweltabteilung bei der Kreisverwaltung, gratulierte den Absolventen und betonte, dass rund 30 Kooperationspartner ein vielfältiges Programm mit insgesamt 71 Veranstaltungen angeboten hätten. Manche von ihnen seien von Anfang an – und damit seit 15 Jahren – beim Umweltdiplom dabei.

Kreisbeigeordneter Jamill Sabbagh hob hervor, dass in 15 Jahren fast 1500 Kinder und Jugendliche die Auszeichnung erworben hätten. Zudem zeigte er sich erfreut, dass Umweltbildung auch ein wichtiger Bestandteil in den Kindertagesstätten und Grundschulen sei. „So lernen die Kinder zum Beispiel von klein auf, was Mülltrennung ist“, sagte Sabbagh. Aufgelockert wurde die Preisverleihung von Magier Fabian Kelly mit seiner Show „Magic Mind – die Macht der Gedanken“.