Am Samstag, 10. September, ist das Evangelische Diakoniewerk Zoar zum vierten Mal zu einer inklusiven Radtour in der Region unterwegs. Etwa 85 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung werden an der Fahrt teilnehmen, die um 10.30 Uhr an der Seniorenresidenz in Kirchheimbolanden startet. Von dort führt die Strecke über Dannenfels, Bastenhaus, Ruppertsecken, Würzweiler, Gerbach und Oberndorf nach Alsenz.

Hier macht der Tross Station an der Zoar-Wohnanlage im Uferweg, ehe es auf dem Alsenztal-Radweg über Oberndorf und Mannweiler-Cölln nach Rockenhausen geht. Dort werden die Teilnehmer auf dem Herbstfest im Weindorf am Schloss von Stadtbürgermeister Michael Vettermann in Empfang genommen. „Wir würden uns sehr über viele Menschen entlang den Wegen freuen, die uns auf der 45 Kilometer langen Tour anfeuern“, teilt Zoar mit.