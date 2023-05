Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verkehrte Welt: Machten sich vor der Corona-Krise Fans des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern aus der Vorderpfalz an Heimspieltagen in Scharen auf der A 6 auf den Weg in Richtung Westen, so pilgern jetzt viele in umgekehrter Richtung nach Frankenthal. Denn gemeinsam live Fußball schauen, getrennt nur durchs „heilige Blech“, das geht derzeit exklusiv im Autokino auf dem Festplatz.

Aus bekannten Gründen bleiben die Ränge auf dem altehrwürdigen Betzenberg derzeit leer. Die Betreiber des Frankenthaler Autokinos haben sich jedoch die Rechte zur Übertragung