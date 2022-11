Eine 18-Jährige ist in der Nacht zu Samstag auf der B420 zwischen Niedermoschel und Alsenz von bislang unbekannten Tätern angegriffen und dabei verletzt worden.

Die junge Frau war nach Polizeiangaben gegen 1 Uhr zu Fuß auf der Bundesstraße in Richtung Alsenz unterwegs, als ihr im Dunkeln eine Gruppe mit vier bis fünf Personen entgegen gekommen sei. Von diesen sei sie mehrfach angesprochen worden, habe darauf jedoch nicht reagiert. Plötzlich habe die 18-Jährige einen Schlag ins Gesicht bekommen und sei deshalb gestürzt. Am Boden habe ihr noch jemand ins Gesicht getreten.

Anschließend sei die Gruppe weiter gegangen, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese ist nach Alsenz geflüchtet und hat die Polizei verständigt; der Rettungsdienst hat sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Beschreibung der Täter konnte die Frau nicht abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.