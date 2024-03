Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Doppel-Rockkonzert mit der Musik von Toto und Foreigner gab es bei der diesjährigen Tribute-Night in der Kirchheimbolander Stadthalle an der Orangerie vergangenen Samstag. Die Auftritte von Totomaniax und Juke Box Hero kamen dabei ganz unterschiedlich an.

Gut 250 Gäste kamen zu Juke Box Hero und Totomaniax und erlebten zwei recht gegensätzliche „Halbzeiten“. Während sich die Toto-Tribute-Band Totomaniax sehr darum bemühte, Stimmung