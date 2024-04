Ein Stadtjubiläum muss gefeiert werden – aber auch erkundet und „erlesen“. Zwei neue Bücher, eng verzahnt mit den neu ausgeschilderten Stadtrouten und Info-Tafeln an historischen Orten, führen durch die „Zeitschichten“ des nun 1250-jährigen Kirchheimbolandens.

„Stadthistorische Zeitschichten“ und „Ausgebremste Zeitenwende 1848/49“ heißen die beiden Bände, als Beiheft 1 und 2 in die Schriftenreihe der Stadt Kirchheimbolanden eingeordnet. Mit Stadtansichten und Grafiken, Info-Kästen und farbigen Hinterlegungen ansprechend gestaltet, gibt es sie für die Nutzung unterwegs in handlicher Broschur. Autoren sind Klaus Kremb und Sören Dall, wobei der 74-jährige Kremb, sicher einer der profundesten Kenner der Stadtgeschichte, die Texte geschrieben und die Bände konzipiert hat, während Dall neben der Texterfassung vor allem die Fotobeiträge in seinen Händen hatte. Ein Jahr Arbeit hätten die beiden Bände in Anspruch genommen – sehe man ab von Jahrzehnten Forschung für viele andere Veröffentlichungen und dem Ertrag eines vorangegangenen Geschichtsstudiums, was dafür die Fundamente gelegt hat, ergänzt Klaus Kremb im Gespräch mit hörbarem Schmunzeln.

Unterschiedliche Architekturen entschlüsseln

Das erste Beiheft führt durch drei markante Epochen der Stadt, nämlich Mittelalter, Barock und 19. Jahrhundert. Beim Begriff „Zeitschichten“ mag man an Troja denken, wo die Ausgräber durch die Jahrtausende aufgehäufte Schichten des Aufbaus und Niedergangs vorgefunden haben. Oder an die Geologie, die durch Sedimentschichten hindurch Erdgeschichte beschreibt. Ganz ähnlich meint der Begriff ein Nacheinander der Bauformen, das im Stadtbild mit den jeweiligen Relikten zu einem sprechenden Nebeneinander jener prägenden Epochen geworden ist. Dabei soll das Begleitbuch helfen, die unterschiedlichen Architekturen zu erkennen und zu „entschlüsseln“, und zwar so, dass es auch beitragen kann, andernorts sich baugeschichtlich orientieren zu können. Die Kapitel beginnen mit dem Text der jeweiligen Tafeln in der Stadt und reichern sie weiter an mit Informationen und mit Kontext.

So ist auch das zweite Beiheft aufgebaut. Die 45 Tafeln zu den drei Hauptepochen im ersten Beiheft ergänzt es um 15 weitere, die sich auf Orte und Persönlichkeiten der Revolution von 1848/49 beziehen. Die Barrikade im Schlossgarten, das Gefecht am 14. Juni 1849, die Grabstelle der gefallenen Freischärler, die damaligen Akteure von den Freischarenkommandeuren Bamberger und Zitz bis zu Friedrich und Regine Glaser oder Mathilde Hitzfeld – dies und anderes wird Thema mit Bezug auf zugehörige Schauplätze. Wichtig ist zudem, dass das Geschehen rund um den Kirchheimbolander Freischärleraufstand und die hiesige Demokratie-Bewegung eingeordnet wird in die überregionale und deutschlandweite Zeitgeschichte.

Fast alle Tafeln bereits angebracht

Diese „Freischaren-Tour“ erhält einen eigenen Band, weil die Autoren einen Unterschied machen zwischen baugeschichtlich manifestierten Epochen und einem singulären Ereignis von prägender Bedeutsamkeit.

Das zeigt sich auch „draußen“ auf den Tafeln der Rundwege durch unterschiedliche farbliche Akzente. Die Beschilderung ist übrigens noch nicht abgeschlossen, vor allem laufende Bauarbeiten an eingebundenen Gebäuden hätten das Aufhängen verzögert. Insgesamt seien rund 90 Prozent der Tafeln an Ort und Stelle, um sich mit den Begleitbüchern in der Hand auf stadtgeschichtliche Zeitreisen zu begeben, so Kremb. Mit QR-Codes versorgen die Stationen Handybesitzer zudem mit Informationen aus dem Internet – was aber im Umfang beschränkt sein muss und ausführlichere Dokumentationen in einem Buch nicht ersetzen könne, meint Kremb, der in Winnweiler lebt und dort bis zu seiner Pensionierung das Wilhelm-Erb-Gymnasium geleitet hat.

Klaus Kremb / Sören Dall: Stadthistorische Zeitschichten. Begleitbuch zur Stadt-Tour Kirchheimbolanden durch Mittelalter, Barockzeit und 19. Jahrhundert. Kirchheimbolanden 2024. 160 Seiten, circa 180 Farbabbildungen; Abholpreis 22 Euro.



Klaus Kremb / Sören Dall. Ausgebremste Zeitenwende 1848/49; Begleitbuch zur Freischaren-Tour Kirchheimbolanden. Kirchheimbolanden 2024, 80 Seiten, circa 70 Farbabbildungen. Abholpreis 14 Euro.

Erhältlich im Büro der Stadthalle in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 4 in Kirchheimbolanden.