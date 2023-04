Der Kampf um die Aufstiegsplätze findet in der Endphase der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg zwar ohne ihn statt, dennoch wirft der SV Gundersweiler gerade gegen die Top-Teams alles in die Waagschale. Dem jüngsten 1:1 gegen Winnweiler soll am Sonntag (15 Uhr) ein weiterer Erfolg beim neuen Liga-Primus FCK-Portugiesen folgen.

SVG-Offensivakteur Joshua Paul sah sich den völlig verdienten Punktgewinn im Lokalderby am vergangenen Samstag von der Seitenlinie aus an. Nach einer Roten Karte in der Partie beim SV Wiesenthalerhof am 19. März wurde der 28-Jährige für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. In Mehlingen gegen die „dritte Mannschaft“ des 1. FC Kaiserslautern, den aktuellen Spitzenreiter FCK-Portugiese, ist Paul wieder mit an Bord und will mithelfen, für die nächste Überraschung zu sorgen: „Wir rechnen uns natürlich auch dort was aus, gerade wenn die Leistung wie gegen Winnweiler stimmt. Defensiv war das sehr stark und stabil und offensiv haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt. Aus dem Spiel heraus hatten wir die besseren Chancen.“

Neun Tore in 19 Saisonspielen stehen auf dem Konto des bei Adient beschäftigten Elektronikers für Energie und Gebäudetechnik, der ab September noch zusätzlich die Meisterschule besucht. Nicht ganz zufriedenstellend – genau wie die bisherige Punkteausbeute (45 aus 23 Spielen), was unter anderem auch auf die lange Ausfallliste zurückzuführen ist. Spielertrainer Michael Hammerschmidt, Jochen Gress, Philip Fingerhut und Tobias Stumpf müssen verletzungsbedingt weiterhin passen und Tim Pfeiffer verbüßt wie Paul zuvor noch eine Rotsperre.

Joshua wird Spielertrainer in Einöllen

Trotz allem gelang dem SVG der Einzug ins Kreispokalendspiel. Er trifft dort Mitte Mai auf den SV Katzweiler. Dieser Titel im Gepäck wäre für Joshua Paul natürlich ein überragendes Abschiedsgeschenk, öffnet er ab Sommer doch ein neues Kapitel in seiner Hobby-Laufbahn als Fußballer. Der aus Rockenhausen stammende, aber mittlerweile in Gundersweiler wohnende Paul tritt beim Kuseler B-Klasse-Vertreter SV Einöllen seine erste Station als Spielertrainer an: „Ich sehe das als eine neue Herausforderung für mich. Mit diesem Gedanken, eine Mannschaft zu coachen, habe ich schon länger gespielt.“

Aktuell ringt der SV Einöllen noch um den Klassenerhalt, sollte aber angesichts von vier Punkten Abstand und zwei Begegnungen weniger das rettende Ufer am Ende der Saison erreichen. Bis dahin versucht Paul noch das ein oder andere Tor für Gundersweiler zu schießen – vielleicht ja am Sonntag beim Favoriten aus der Barbarossastadt.

Gauersheim kann klettern

Einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf der A-Klasse ist vergangenen Ostermontag der SpVgg Gauersheim geglückt. Fast schon pflichtgemäß schlug die Truppe von Kai Steuerwald Konkurrent Wiesenthalerhof mit 2:0. Routinier und Ex-Coach Niko Rusterholz glänzte per Doppelpack. Ein weiterer Sieg im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Erfenbach, und Gauersheim könnte gleich zwei Plätze gutmachen und auf Rang elf springen.

Mit der SG Niederkirchen erwartet der TuS Steinbach/SV Börrstadt II am Sonntag (13 Uhr) einen direkten Abstiegskonkurrenten. Nur ein Zähler trennt beide Teams, die knapp über dem Strich stehen, voneinander.

Als krasser Außenseiter gastiert die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach beim Tabellenvierten SV Otterberg (Sonntag 15 Uhr). Der TuS Göllheim spielt zeitgleich bei der TSG Kaiserslautern. Der ASV Winnweiler hat spielfrei.