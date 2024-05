Gleich zwei beliebte Veranstaltungen locken am Wochenende nach Wachenheim: Am Sonntag, 5. Mai, richtet der Heimatverein zum 19. Mal den Kräutermarkt aus, und das Schloss Wachenheim feiert mit einem Schlossfest den 27. deutschen Sekttag.

Beim Kräutermarkt können sich Hobbygärtner von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz und in der Burgstraße auf die Suche nach den Pflanzen machen, die dann im heimischen Garten zur prachtvollen Entfaltung kommen sollen. Kenner des Markts wissen, dass rechtzeitiges Erscheinen nötig ist, um sich die besten und seltensten Objekte zu sichern. Benedikt Kranz vom Heimatverein informiert, dass über 50 Aussteller vertreten sein werden. Organisiert wird der Markt von vielen Helfern und Sponsoren.

Neben Kräutern werden Stauden, Obst und Gemüse, Blumen, kulinarische Spezialitäten sowie Dekoratives und Nützliches feilgeboten. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Für Kinder und Jugendliche wird es Spiel- und Spaßangebote, geben die der Waldkindergarten, der Nabu, die Wachenheimer Jugendorganisation „De Saftladen“ und die Pfadfinder organisieren. Wer mag, kann auch Bauernhoftiere im Hof der Metzgerei Bergold erleben.

Führungen im illuminierten Gewölbekeller

Besucher, die es vor oder nach dem Kräutermarkt nach einem Gläschen Sekt gelüstet, dürfen es sich im Hof der Sektkellerei gemütlich machen. Das Schloss Wachenheim feiert den deutschen Sekttag und bietet Führungen im illuminierten Gewölbekeller an. Dabei können die Teilnehmer das Degorgieren, also das Entfernen des Hefeansatzes, live erleben, den frischen Brut Sekt verkosten und sich in die Geheimnisse der Flaschengärung einweihen lassen.

Im Schlosshof erwartet die Besucher ein musikalisches Rahmenprogramm, das die Stadtkapelle Bad Dürkheim um 11.30 Uhr eröffnet. Gegen 14 Uhr tritt Jens Huthoff mit Band auf. Kulinarische Leckereien bietet das Restaurant Cuvée 1888. Während die Kleinen von Mrs. Kunterbunt mit Kinderschminken und Ballonmodellage unterhalten werden, können sich die Großen Secco aus dem Dom-Perignon-Sektbrunnen schmecken lassen. Wer an den Kellereiführungen teilnehmen möchte, sollte sich per E-Mail an direktvermarktung@schloss-wachenheim.de anmelden.