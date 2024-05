Der Dürkheimer Hockey-Club erhält für den Austausch der Heizungsanlage im Clubhaus nach der neuen Vereinsförderrichtlinie der Stadt einen Zuschuss in Höhe von rund 5900 Euro. Auch die Bad Dürkheimer Tafel bekommt für die Anschaffung eines neuen Kühltransporters Unterstützung in Höhe von rund 6600 Euro. Für beides hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben.

Das Gremium hat auch einer institutionellen Förderung des Frauenhausvereins Lila Villa in Höhe von 30.000 Euro im Jahr nach der neuen Vereinsförderrichtlinie zugestimmt. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag.