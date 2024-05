Seit einigen Tagen stehen auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz fünf Parkautomaten. Die Parkgebühren – drei Euro am Tag, 15 Euro im Monat – sind allerdings noch nicht fällig. Das kostenpflichtige Parken auf dem Platz hätte am Jahresanfang eingeführt werden sollen, später nannte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) einen Termin im Mai. Wegen Softwareproblemen war es nach Angaben der Verwaltung zuletzt zu weiteren Verzögerungen gekommen. Die Einführung der Parkgebühren werde noch einige Wochen dauern, an dieser Einschätzung habe sich nichts geändert, informierte die Stadtverwaltung am Freitag auf Nachfrage.