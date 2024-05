Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen Joint zu rauchen, ist für Erwachsene in Deutschland seit April legal. Aber können sie auch auf dem Wurstmarkt und bei anderen Dürkheimer Festen kiffen? Die CDU will das verhindern. Am Dienstag hat die Fraktion einen Antrag vorgelegt, den sie als Grundsatzbeschluss verstand. Der Stadtrat schloss sich dem bei sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen an. Angesichts des Alkoholkonsums auf dem Fest fand eine Stadträtin die Debatte „ein bisschen scheinheilig“.

Zwar ist der Konsum von Cannabis grundsätzlich legal. Da es aber im neuen Gesetz Regelungen zum Kinder- und Jugendschutz gibt, geht die Mainzer Landesregierung aktuell von einem „De