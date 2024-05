Der Dürkheimer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstag verschiedene Dienstleistungen für den Wurstmarkt vergeben. Die Müll- und Abfallentsorgung übernimmt in diesem Jahr der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Bad Dürkheim. Dafür zahlt die Stadt 19.950 Euro sowie 195 Euro für jede Tonne Müll. Den Sanitätsdienst übernimmt das DRK Bad Dürkheim. Dafür zahlt die Stadt 60.000 Euro.