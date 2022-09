„Vergleichsweise ruhig“ – so lautete das erste Fazit der Polizei am Dienstag unmittelbar nach Ende des Wurstmarkts. Nun untermauerten die Beamten diese Einschätzung mit Zahlen: Insgesamt verzeichnete die Polizei auf dem Wurstmarkt oder im Umfeld des Fests zwölf einfache und 14 gefährliche Körperverletzungen, wobei es sich hierbei in zwei Fällen um Gewalt in engen sozialen Beziehungen handelte. In den restlichen Fällen seien die Beteiligten meist aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihren Kontrahenten in Streit geraten, der dann schließlich in Beleidigungen, Faustschlägen und Tritten ausartete. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte fünf Platzverweise und nahmen vier Personen in Gewahrsam.

Die Polizisten erfassten 16 Diebstähle. „Dass Festbesuchende ihre persönlichen Gegenstände oft unbeaufsichtigt an Tischen oder Sitzbänken liegen ließen, trug maßgeblich zum Diebstahlserfolg bei“, schreibt die Polizei. Zudem wurden sieben Beleidigungen zur Anzeige gebracht. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mussten fünf Strafanzeigen erfasst werden. Vier Personen widersetzten sich den Beamten. Gegen drei Personen werde wegen sexueller Belästigung ermittelt, so die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim auch weiterhin unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen. Strafanzeigen zu bislang nicht registrierten Diebstählen auf dem Wurstmarkt können persönlich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim oder über die Onlinewache erstattet werden.