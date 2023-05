Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das im Februar 2017 von Philipp May gegründete Modelabel WNSTR erfreut sich nicht nur bei den jüngeren Pfälzern einer immer größeren Beliebtheit. Am Samstag eröffnet der Jungunternehmer in der Kurstadt seinen ersten eigenen Store.Dass aus seiner „Schnapsidee“, wie er die Entwicklung der Marke WNSTR bezeichnet, einmal eine derartige Erfolgsgeschichte werden sollte, hätte der gebürtige Hesse, der in Lorsch aufgewachsen ist und seit vier Jahren in Ludwigshafen wohnt, wohl selbst nicht gedacht. Der vorläufige Höhepunkt ist der eigene Laden in Bad Dürkheim, zu dessen Eröffnung May am Samstag um 10 Uhr in der Weinstraße Nord 11 einlädt.

Anfänglich werde der Laden freitags von 12 und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Ob weitere Tage dazu kommen, soll von Nachfrage