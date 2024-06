Nea-Sophie Stanger aus Weisenheim am Sand holt im Dress des TB Oppau Team-Gold bei deutschen Meisterschaften in Frankfurt. Aber das war nicht die einzige Medaille.

Am Ende war die Enttäuschung über den zweiten Platz im Mehrkampf der Gruppen bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt am Vortag vergessen: Nea-Sophie Stanger aus Weisenheim am Sand