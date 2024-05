Acht Ausschankstellen entlang eines vier Kilometer langen Lagen-Rundwegs erwarten die Besucher der Kulinarischen Weinwanderung ins Himmelreich am 25. Mai, 11 bis 20 Uhr, und 26. Mai, 11 bis 18 Uhr, in Herxheim am Berg. Laut Veranstalter bietet jeder Stand Speisen, die auf die angebotenen Weine abgestimmt sind. Die Weinhoheiten der Urlaubsregion Freinsheim eröffnen die Veranstaltung am Samstag, 11 Uhr, im Schlossgarten. Es folgt eine geführte Wanderung (Kosten: 15 Euro), eine weitere startet am Sonntag, 11 Uhr. Weitere Informationen unter www.urlaubsregion-freinsheim.de.