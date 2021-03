Blickpunkt: Der Rotary Club Bad Dürkheim plant am Sonntag, 2. Mai, ab 17 Uhr eine magische Weinprobe für den guten Zweck. Mit dabei: Star-Magier Nicolai Friedrich und die ehemalige Deutsche Weinkönigin Janina Huber.

Mentalmagier Nicolai Friedrich begleitet die Weinprobe und werde die Teilnehmer mit Zauberei unterhalten, die auch interaktiv stattfinde. „In Bad Dürkheim haben wir neben dem größten Weinfass in normalen Zeiten auch das größte Weinfest der Welt – und so streben wir nun an, die größte Magische Weinprobe der Welt zu veranstalten“, erklärt Birgit Wegmann, Präsidentin des RC Bad Dürkheim. Die Teilnehmer bekommen ihr zufolge ein „Mystery-Päckchen“ geschickt, mit dem Friedrich aus der Ferne die Gedanken der Wein-Probierer lesen könne.Die Online-Probe von Rieslingweinen und -sekten Dürkheimer Winzer soll nicht nur Geselligkeit bieten, sondern es sollen auch Spenden für das Projekt „Yes! – Youth Empowered Solutions“ in der Region Rarieda in Kenia gesammelt werden. Ziel des Projekts ist es laut Wegmann, vor allem die Lebensverhältnisse von Jugendlichen nachhaltig zu verbessern, indem ihnen Mikrokredite für den Aufbau einer Existenz gewährt werden.

Janina Huber (geborene Huhn), die 2014/15 Deutsche Weinkönigin war, moderiert den Abend mit dem Dürkheimer Weinsensorik-Experten Steffen Michler. Dabei wollen die beiden auch Einblicke hinter die Kulissen der Dürkheimer Weinwelt bieten.

„Der magische Rahmen wird die Teilnehmer fesseln“, ist Michler sicher. „Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Buch aus Ihrem Bücherregal, denken ein Wort daraus und Nicolai Friedrich, der hunderte Kilometer entfernt ist, weiß, an welches Wort Sie denken. Klingt unmöglich, ist es aber nicht.“

Die „Magischen Weinpakete“, die eine Flasche Sekt des Sektguts Fitz-Ritter und drei Flaschen Wein der Weingüter Darting, Eymael und Schäfer sowie magisches Zubehör beinhalten, kosten 79,90 Euro zuzüglich zwei Euro Buchungs-Servicegebühr. Bis 11. April können sie im Internet unter bad-duerkheim.reservix.de/artikel bestellt werden. Die Weinpakete werden nach Angaben der Rotarier nach Zahlungseingang rechtzeitig vor dem 2. Mai versendet. Über einen Online-Link gelangen die Teilnehmer am 2. Mai zu der Veranstaltung. Weitere Informationen im Internet unter bad-duerkheim.rotary.de.