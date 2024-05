„Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften froh waren, dass die Runde rum ist.“ Michael Übel, Trainer des Drittligisten TSG Haßloch, betont, es sei kein gutes Spiel gewesen. Am Ende geht die Partie der TSG beim TuS Opladen knapp aus.

Fünf Minuten vor dem Abpfiff führen die Pfälzer, die erst vor einer Woche im letzten Heimspiel der Saison ihren Ligaverbleib gesichert hatten, mit 31:29. „Am Schluss haben uns die Körner gefehlt“, stellt Übel fest. Seine Mannschaft, die nach den Ausfällen von Denni Djozic und Julius Herbert nur mit zwei Auswechselspielern in Leverkusen war, unterliegt schließlich im letzten Saisonspiel mit 33:34. „Sieben, acht Spieler haben durchspielen müssen.“

Trotz der vielen Tore sei es ein auf beiden Seiten sehr abwehrlastiges Spiel gewesen, analysiert Übel die Begegnung. Jeder habe verletzungsfrei aus der Partie gehen wollen. „Uns hat es das Genick gebrochen, dass wir in Unterzahl viele Tore kassiert haben“, weiß Übel. „Wir haben einfache Fehler gemacht.“ Der Haßlocher Trainer macht seiner Mannschaft, die bis vergangene Woche in jedem Spiel gegen den Abstieg gekämpft hat, keinen Vorwurf wegen der Niederlage zum Saisonende. „Das Mentale zehrt an einem“, weiß er. Er weiß aber auch, „dass die Spieler genervt sind, dass sie nicht gewonnen haben“. Das Hinspiel im Dezember in Haßloch hatte die TSG noch mit 21:31 verloren.

Bester Haßlocher Torschütze in Leverkusen war Philipp Alt mit zwölf Treffern, gefolgt von Yannick Muth (7) und Lars Hannes (6). Übel: „Alle sind jetzt froh, dass sie eine Pause haben.“ In der ersten Juli-Woche soll die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2024/2025 beginnen.