Wein am Dom, die größte Weinmesse der Pfalz für Endverbraucher, wurde auch in diesem Jahr mit der Siegerehrung des Wettbewerbs „Best of Wein am Dom 2024“ eröffnet. Die Urkunden überreicht die Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl aus Gönnheim. Eine neunköpfige Fachjury hatte im Vorfeld rund 300 Weine und Schaumweine verkostet. In der Kategorie Secco ging die Auszeichnung an die Weinwelt Herrenberg-Honigsäckel für ihren Glera Secco, Jahrgang 2023.