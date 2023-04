Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwischen Schafweideweg, Speyerer Straße und Bahnlinie sollein Einkaufsmarkt der Firma Wasgau entstehen. Andere Standorte für einen Supermarkt hatten sich zerschlagen.

Zunächst hatte die Firma Rewe in Weisenheim am Sand investieren wollen und mit einem Standort am Ortsausgang Richtung Freinsheim geliebäugelt. Die Firma führte deswegen bereits Gespräche