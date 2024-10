Der Bürgerbus hilft gerade älteren Menschen in der Verbandsgemeinde Wachenheim, mobil zu bleiben. Ab November rollt er an einem zusätzlichen Tag.

Ob zum Arztbesuch oder zum Einkaufen – wer als Senior auf dem Land lebt, ist dabei oft auf Hilfe angewiesen. Seit dem Jahr 2020 gibt es in der Verbandsgemeinde Wachenheim einen Bürgerbus, der ältere Menschen jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr von der Haustür bis zum Wunschziel und wieder zurück befördert. Nun soll das Angebot um den Freitagvormittag, 8 bis 12 Uhr, erweitert werden.

„Der Bedarf ist da“, sagt René Breier ( SPD), Erster Beigeordnete der Verbandsgemeinde und für den Bürgerbus zuständig. Das habe eine Fahrgastbefragung gezeigt. Der Bürgerbus soll seine erste Freitagsfahrt am 8. November machen. Die Entscheidung für den Freitag sei nach Absprache mit den Ehrenamtlern erfolgt. Der Tag sei geeignet, weil die Senioren so an diesem Tag ihre Einkäufe fürs Wochenende erledigen können.

Angebot bleibt kostenlos

Die Fahrten werden dabei wie gewohnt innerhalb der Verbandsgemeinde sowie nach Maxdorf, Fußgönheim und Bad Dürkheim angeboten. Der Anmeldetag für beide Fahrtage ist weiterhin der Dienstag.

Der Bürgerbus wird nach Angaben von Breier jeden Donnerstag von bis zu 20 Personen genutzt. Im festen Kundenstamm befinden sich mittlerweile über 50 Bürgerinnen und Bürger. Sechs Ehrenamtliche übernehmen den Telefondienst, 16 Fahrer stehen zur Verfügung. Teilweise gebe es auch Ehrenamtliche mit Doppelfunktion, sagt Breier.

Die Mitfahrer des Bürgerbus müssen weiterhin nichts für die Fahrten bezahlen. Allerdings besteht die Möglichkeit, etwas zu spenden. Auf diese Weise seien im vergangenen Jahr 1500 Euro zusammengekommen, berichtet Breier. Dieses Geld sei zu je gleichen Teilen an die Dürkheimer Lebenshilfe, den Ambulanten Hospizdienst und das Ellerstadter EllCafé gespendet worden. Die Jahre davor sei das Geld an das Dürkheimer Hospiz gegangen.

Weiterer Ausbau möglich

Seit zwei Jahren werden die Fahrten mit einem Mercedes eVito unternommen. Dieser stehe außerhalb der Fahrtage für andere soziale Zwecke der Verbandsgemeinde zur Verfügung, sagt Breier. So fährt die Jugendfeuerwehr damit etwa in ihr Zeltlager, die Pfadfinder benutzen ihn oder er war beim StreetArtFestival in Gönnheim im Einsatz.

Durch die Anzahl der Ehrenamtler sei es auch möglich, das Angebot weiter auszubauen. Erst einmal um den zusätzlichen Freitag. Ein weiterer Ausbau des Angebots sei nicht ausgeschlossen, sagt Breier. Dieser solle aber schrittweise erfolgen. Zunächst schauen nun alle auf den Freitag und wie dieser ankommt.

Noch Fragen?

Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wachenheim fährt jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr. Ab Freitag, 8. November, fährt der Bus zusätzlich auch jeden Freitagvormittag von 8 bis 12 Uhr. Die Anmeldungen (Telefon 06322 9580 650) erfolgen am Dienstagnachmittag vor den jeweiligen Fahrtagen in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr. In der ersten halbe Stunde sollen vorrangig die Fahrten zu Arztbesuchen besprochen werden. Wer Interesse an einem Ehrenamt hat, kann sich per E-Mail an n.best@vg-wachenheim.de informieren.