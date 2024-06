Im Holzweg in Bad Dürkheim ist es laut der Stadtverwaltung zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Deshalb muss der Bereich in Höhe der Hausnummer 19 bis voraussichtlich Freitag, 14. Juni, für den Verkehr voll gesperrt werden. Da sich die Schadensstelle in einer bereits bestehenden Straßensperrung befindet, wird die Umleitung auch die Gaustraße betreffen und sich ändern. Von der Kaiserslauterer Straße kommend führt sie über Schillerstraße, Schützenstraße, Holzweg und Amtsplatz, aus Richtung der Weinstraße Süd kommend über Philipp-Fauth-Straße und Leiningerstraße. Nach dem Ende der Vollsperrung im Holzweg wird die Umleitung der Gaustraße wieder wie gewohnt über den Holzweg verlaufen, erklärt die Verwaltung.