Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem guten Hygienekonzept hat sich der TuS Bobenheim am Berg auf den Saisonstart in der Tischtennis-Bezirksklasse Nord vorbereitet. Doch zumindest der spielerische Auftakt musste verschoben werden und steht jetzt mit der Begegnung am Freitag, 19.30 Uhr, gegen den SV Kirchheim II an.

Der TV Colgenstein-Heidesheim II „ist wegen Spielermangels nicht angetreten. Die Absage erfolgte etwa um 16 Uhr“, erklärt Stefan Leist, Abteilungsleiter des TuS Bobenheim am Berg, weshalb sein Team