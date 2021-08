Bad Dürkheim. Mit Louisa Appel schickt der LTV Bad Dürkheim in der U16 eine Hochspringerin zu den Süddeutschen Meisterschaften. Die werden früher als erwartet bereits an diesem Wochenende ausgetragen.

Ursprünglich hätten die Titelkämpfe Ende September stattfinden sollen, wie Trainer und LTV-Sportvorstand Christian Heilmann mitteilt. Die Familie plante gar den Urlaub um, sodass Appel nun am Wochenende starten kann. Die Nachwuchsathletin hatte sich Anfang Juli beim Sportfest in Limburgerhof für die Wettkämpfe in Frankfurt qualifiziert. Die geforderte Qualifikation von 1,45 Metern hat sie mit 1,54 Metern locker überboten. Heilmann sieht Medaillenchancen für seine talentierte Sportlerin, „es wird aber sehr schwer, weil alle zehn Teilnehmerinnen ein ähnliches Niveau haben.“