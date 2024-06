Mit seinem Kleiderflohmarkt hat der Verein Lions Hilfe Wachenheim nach eigenen Angaben einen Gewinn von fast 4000 Euro erzielt. Der Erlös solle der Bad Dürkheimer Tafel zukommen – und auch weitere Projekte erhalten Geld.

So habe der Verein bei seiner Mitgliederversammlung den Club-Spendentopf verteilt, der im Jahr 2023 durch Aktivitäten sowie Spenden der Mitglieder auf 14.450 Euro angewachsen war. Laut Lions wird die Tafel Bad Dürkheim daraus mit weiteren 5000 Euro unterstützt. Ebenfalls 5000 Euro erhält der Ambulante Hospizdienst. Eine 1000-Euro-Spende geht an den Heimatverein Wachenheim für das Buchprojekt Fassadengeflüster, 2000 Euro erhält der Verein X und Lachen zur Finanzierung von Clown-Besuchen im Bürgerspital Wachenheim und im Annastift Ludwigshafen. Mit je 500 Euro unterstützen die Lions die Protestantische Georgskirche für Kirchenfenster und den Förderverein Alte St. Georgskirche für die Freilegung von Fresken. An den TuS Wachenheim gehen 450 Euro für seinen neuen Kunstrasen.