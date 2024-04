Einen großen Kleiderflohmarkt veranstaltet der Verein Lions Hilfe Wachenheim am Samstag, 4. Mai, 9 bis 16 Uhr, in der Dürkheimer Burgkirche. Dafür bittet der Verein um Sachspenden wie gut erhaltene saubere Kleidung, Schuhe, Gürtel, Taschen und Schmuck. Die Spenden können am Freitag, 3. Mai, 15 bis 19 Uhr, in der Burgkirche abgegeben werden. Der Erlös kommt laut Verein der Dürkheimer Tafel zugute.