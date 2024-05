Am Mittwoch gegen 15 Uhr hat ein Unbekannter der Polizei zufolge in der Hammelstraße in Bad Dürkheim einen geparkten VW Golf beschädigt. Der Unfall sei beim Ausparken passiert, der Verursacher anschließend geflüchtet. Den Schaden beziffern die Beamten auf 300 Euro. Ein Zeuge informierte unverzüglich die Polizei, konnte aber nur einen Teil des Kennzeichens des weißen Fahrzeugs angeben. Die Polizei bittet daher um weitere Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.