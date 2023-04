Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Samstagmorgen auf der B 271 an der Abfahrt zum Neuberg: Laut Polizeibericht wollte ein 54-jähriger Audi-Fahrer gegen 11 Uhr vom Zubringer zur B271 von der Mannheimer Straße kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Neustadt abbiegen. Dabei habe er einer 75-Jährigen Audi-Fahrerin aus dem Leiningerland die Vorfahrt genommen, so die Beamten. Die Seniorin war in Richtung Bruch unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schaden von 25.000 Euro

Die Straße war aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers zeitweise komplett gesperrt. Bis zum Abschleppen der Fahrzeuge musste die B271 anschließend einseitig gesperrt und der Verkehr geregelt werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Bad Dürkheim mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf laut Polizeiangaben auf etwa 25.000 Euro.