Angesichts der russischen Aggression gegenüber der Ukraine hält Dekan Stefan Kuntz am Freitag, 25. Februar, 19 Uhr, in der Schlosskirche Bad Dürkheim eine Friedensandacht. Vorgesehen sind laut Dekan Lieder, Gebete und geistliche Impulse im Hinblick auf den Frieden in Europa und der Welt. Eingeladen sind alle sich um den Frieden sorgende Menschen. Es gilt die 3G-Regelung.