Die Arbeiten zur Sanierung des Geländes des TSV Freinsheim sind abgeschlossen. Das berichtete der TSV-Vorsitzende Hermann Rehg bei der Mitgliederversammlung.

Im Dezember 2022 sei die Zusage für die beantragte finanzielle Förderung der anstehenden Arbeiten über den Goldenen Plan gekommen. „Ende April 2023 konnte mit den ersten Arbeiten begonnen werden“, so Rehg. Die hätten länger gedauert als erwartet, sodass sie erst im Februar 2024 abgeschlossen waren.

Unter anderem wurde in der Halle des Vereins die Toilettenanlage im Foyer erneuert und eine Behindertentoilette eingebaut. Die Fenster in Halle und Gaststätte wurden getauscht und bekamen einen Sonnenschutz. Durch den Bau einer Rampe am Eingang der Halle ist nun ein barrierefreier Zugang möglich. Außerdem sei die Laufbahn saniert worden.

Wegen Sanierung Defizit von 51.000 Euro

Die Teilnahme am Stadtmauerfest werde schwieriger, so Rehg. So habe der TSV 2023 wegen neuer Vorschriften zu Fluchtwegen seinen Ausschank nicht auf dem Gelände vor dem Kindergarten aufbauen können. Auf dem neuen Gelände habe noch das Gerüst von der Stadtmauerrenovierung gestanden. Zudem sei der Samstag verregnet und der Gewinn daher geringer gewesen als im Vorjahr.

Wegen der Renovierungsarbeiten habe der TSV das Jahr 2023 mit einem Defizit von etwa 51.000 Euro abgeschlossen, berichtete Kassenwart Heiko Jochymsky. Die Anzahl der Mitglieder sei von 907 auf 880 gesunken. Einstimmig wurde Christian Muly zum Vorstand nachgewählt.