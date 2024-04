Ein Trio aus Brasilien, das die Tradition der brasilianischen Samba-Jazz-Trios der 1950er und 1960er Jahre aufnimmt, bei denen sich Elemente des nordamerikanischen Jazz mit Samba, Latin Jazz und Bossa Nova verbanden, ist am Samstag, 13. April, ab 19.30 Uhr im „Badehaisel“ in Wachenheim zu erleben.

Das vor fünf Jahren begründete „Jambo Trio“ besteht aus drei Musikern, die auch vorher schon in der brasilianischen Musikszene bekannt waren: Luis Henrique Neu (Klavier), Everson Vargas (Kontrabass) und Ricardo Arenaldt (Schlagzeug) verfügen alle über eine musikakademische Ausbildung, sind neben der Bühne auch als Lehrer in diesem Bereich tätig und haben Berufserfahrungen in verschiedenen Teilen der Welt gesammelt, darunter auch in Japan, Europa und Nordafrika.

Aktuell sind sie auf Europa-Tournee, wobei sie kurz vor dem Wachenheim-Termin auch beim renommierten Jazzahead-Festival in Bremen auftreten werden. Auch in Kaiserslautern und im „Ella & Louis“ in Mannheim sind Konzerte geplant. Das Repertoire des Trios besteht aus Originalliedern und -stücken von Komponisten wie Baden Powell, Moacir Santos, César Camargo Mariano, J. Meirelles und João Donato. Als Special Guest stößt im „Badehaisel“ auch noch der Posaunist Bernhard Vanecek hinzu. Über ihn, der die Musiker des Trios schon länger kennt, ist der Kontakt auch zustandegekommen. Karten (18 Euro) unter www.badehaisel.de.