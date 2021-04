Im Vorjahr war der TuS Bobenheim/Berg nach seinem souveränen Aufstieg in die Tischtennis Bezirksklasse-Nord noch ein klarer Abstiegskandidat. Das wird sich in dieser Saison vermutlich ändern, denn vom TTV Mutterstadt konnte Steffen Nikolaus verpflichtet werden, der im vergangenen Jahr gar in der 2. Pfalzliga Ost zum Einsatz gekommen war.

Wir nehmen Spieler gerne wieder zurück. Er ist der Sohn von Günter und Pia Nikolaus“, erzählt Abteilungsleiter Stefan Leist von der TuS-Vergangenheit des Neuzugangs. Steffen Nikolaus sei ohne Anfrage von Seiten des Vereins zu den Bobenheimern zurückgekehrt. „Er ist von sich aus gekommen. Wir sind natürlich froh, dass wir so einen Spieler bekommen haben“, sagt Leist weiter.

Weitere Verstärkungen sind an Bord

Mit Werner Müller, der im Vorjahr aus Viernheim kam und der ehemaligen Zweitligaspielerin Anette Kern ist die Mannschaft auf den ersten drei Positionen nun glänzend aufgestellt. Die ehemalige Regionalligaspielerin Tanja Hennecke steht vorerst nicht mehr ständig zur Verfügung. „Sie will sich mal eine kleine Auszeit vom Tischtennis nehmen. Im Notfall steht sie aber zur Verfügung“, sagt Leist.

Abteilungsleiter sieht Vorteil in den Heimspielen

In dieser Saison sieht der Abteilungsleiter einen besonderen Vorteil bei den Heimspielen. „Wir halten uns strikt an die Regeln vom PTTV und DTTB“, erklärt Leist über die Vorgaben des Landes- und Dachverbands. „Von unserer Mannschaft werden die Corona-Regeln sehr gut umgesetzt. Wir erwarten das aber auch vom Gegner. Wir ziehen die Regeln durch und gelten deshalb schon als Hygienefanatiker“, sagt Leist, der es aber mit den Sicherheitsabständen teils nicht einfach findet. Dennoch sei das Saisonauftaktspiel gegen Kirchheim aus seiner Sicht insbesondere in Sachen Lüften, Abstand und Mundschutz optimal verlaufen. Das konsequente Beachten der Hygieneregeln sei schon eine Besonderheit in Bobenheim/Berg. Gegen den TV Colgenstein-Heidesheim II sah Leist in der Partie zweier gleichwertiger Mannschaften durchaus Chancen zu gewinnen. Von Gleichwertigkeit konnte jedoch keine Rede sein, denn die Bobenheimer überrannten den Kontrahenten schlichtweg. Beim 10:2-Erfolg feierten sie den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte, was schlichtweg dem neuen Reglement geschuldet ist, der das Ausspielen aller Einzel vorsieht. Begünstigt wurde der deutliche Erfolg des TuS, bei dem Werner Müller nicht spielte, durch einen stark ersatzgeschwächten Gegner. Nur zwei Spieler aus dem etatmäßigen Kader der Zweiten Mannschaft traten an. So gewannen die Bobenheimer die ersten neun Spiele. Steffen Nikolaus, Anette Kern, Ulli Kronenberger und Pia Nikolaus gelangen jeweils zwei Erfolge, aber auch Thomas Rehm und Stefan Leist trugen sich in die Siegerliste ein. Durch den zweiten Saisonsieg schaffte es Bobenheim sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

So spielten sie

TuS Bobenheim/Berg – TV Colgenstein-Heidesheim II 10:2

Steffen Nikolaus – Dirk Würtenberger 3:1-Sätze, Anette Kern – Michael Schön 3:1, Ulli Kronenberger – Günter Sohn 3:0, Thomas Rehm – Joachim Scheu 3:2, Stefan Leist – Carsten Diehl 3:0, Pia Nikolaus – Dieter Schön 3:2, Steffen Nikolaus – Michael Schön 3:0, Kern – Würtenberger 3:0, Kronenberger – Scheu 3:2, Rehm – Sohn 1:3, Leist – Dieter Schön 1:3, Pia Nikolaus – Diehl 3:0.