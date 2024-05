Nachwuchsmusiker aus allen Teilen Deutschlands haben vom 16. bis 22. Mai in Lübeck am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Zwei Talente aus Bad Dürkheim sowie jeweils eines aus Freinsheim und Maikammer haben dabei Spitzenplätze belegt. Maki Kakita (Trompete) aus Bad Dürkheim, Ex-Schüler der Trompetenklasse von Martin Scheuber an der Musikschule Bad Dürkheim und nun Vorstudent an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, und Atsuko Kinoshita (Klavier) erhielten 24 Punkte in der Altersgruppe VI und landeten damit auf Rang eins. Karlsson Schick aus Freinsheim hat in der Altersklasse VI auf seinem Fagott mit 25 Punkten das bestmögliche Ergebnis erspielt und damit den ersten Platz erreicht. Der Preisträger ist der Sohn von Rainer Schick, dem Solo-Oboisten der Staatsphilharmonie. Maya Oehlenschläger (Klavier, Klasse von Sunae Pak an der Musikschule Bad Dürkheim) aus Bad Dürkheim wurde im Duo mit Pia Buch (Bratsche, Klasse von Hiltrud Wies an der Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis) in der Altersgruppe V mit 23 Punkten und einem zweiten Preis ausgezeichnet. Mia Wradatsch aus Maikammer hat in Lübeck in der Altersgruppe IV mit ihrem Solovortrag auf der Tuba 20 Punkte erzielt und damit den dritten Platz belegt. Sie ist Schülerin des Hambacher Staatsphilharmonikers und Ex-„Rennquintettlers“ Ralf Rudolph.