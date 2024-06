Weil er einen lauten Knall hörte und einen silberfarbenen Golf dabei beobachten konnte, der zunächst mit einem geparkten Opel zusammenstieß und sich im Anschluss einfach entfernte, hat ein Zeuge am Samstagmorgen gegen 1.40 Uhr die Polizei alarmiert. Die Beamten leiteten daraufhin eine Fahndung ein und konnten den 18-jährigen Unfallverursacher im Rheinauer Ring ausfindig machen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs hätten sie Schäden an seinem Wagen feststellen können, die zum beschriebenen Unfallvorgang und auch zum beschädigten Fahrzeug in der Karlsruher Straße passten. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der 18-jährige Golf-Fahrer bei zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel kam. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Der Führerscheinneuling muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten und hat mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.