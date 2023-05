Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Weisenheim hat die Abstiegsplätze in der Fußball-Bezirksliga verlassen. Das Team gewann in einer fußballerisch mäßigen Partie bei Absteiger SG Edigheim dank guter Defensivleistung 2:0 (1:0). Entscheidend war einer, der an beiden Toren beteiligt war.

Das Spiel begann für die Weisenheimer denkbar schlecht, obwohl noch gar nicht angepfiffen war. „Coach, es geht nicht. Ich kann nicht in die Zweikämpfe gehen“, teilte