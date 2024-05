Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Weisenheim ist auf gutem Weg, in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz mit Platz fünf sein Minimalziel zu erreichen. Der Trend ist positiv, auch wenn am Samstag, 13.30 Uhr, bei Meister TuS Dirmstein eine fast unlösbare Aufgabe wartet.

Die Weisenheimer haben mit sechs Siegen in Folge den Grundstein für einen versöhnlichen Saisonausklang gelegt. Seit Wochen spielt das Team in nahezu identischer Aufstellung, was sich bezahlt