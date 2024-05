Von Mittwochabend bis Sonntag wurde in der Innenstadt Stadtfest gefeiert. Doch wie fällt das Resümee aus?

Marcus Brill, Chef des Organisationsteams bei der Stadtverwaltung, spricht von einem „rundum gelungenen Stadtfest“. Es seien Angebote für alle Altersgruppen und Schichten gemacht worden. „Das Gefühl, dass für jeden etwas dabei war, hatte ich an jedem der Tage“, sagt Brill. Besonders hob er die Veranstaltungen für Familien mit Kindern hervor, die vom Entenrennen über das Werkstattfest bis zum Museumstag reichten. Die erstmals kostenlosen Kindertheater-Vorstellungen seien sehr gut angenommen worden.

Schräge Klänge auf dem Schlossplatz

Etwa 35 Programmpunkte gab es an den fünf Stadtfest-Tagen – nicht alle kamen bei jedem Besucher gut an. Für Kopfschütteln sorgte bei so manch einem eingefleischten Stadtfest-Gänger beispielsweise das Musikangebot am Abend des Himmelfahrtstags, als die Band Gelt et Nelt auf dem Schlossplatz schräge Klänge mit Texten auf Pfälzisch zum Besten gab. Gleichzeitig waren auf der Stadtplatz-Bühne Kinderlieder zu hören. Verantwortlich für die Buchung der Künstler sei das Kulturbüro, sagt Brill. Man habe neuen Bands eine Chance geben und etwas ausprobieren wollen. „Wir haben die Kritik vernommen und nehmen die Erfahrungen mit“, so Brill.

Andere Stadtfest-Premieren seien aber gut angekommen, etwa der Auftritt der Tanzfabrik am Freitag. Dass der Abschlusstag eher mäßig besucht war, führt Brill auf die sommerlichen Temperaturen und den Muttertag zurück: „Da haben sich einige wohl Alternativen gesucht.“

Polizei spricht von ruhigem Fest

Aus Sicht der Polizei sei das Stadtfest ruhig verlaufen, heißt es von der Bad Dürkheimer Inspektion. Insgesamt verzeichneten die Beamten drei Fälle von einfacher Körperverletzung, wobei die Polizei einen Fall der häuslichen Gewalt zuordnet. „In fast allen Fällen gerieten die Beteiligten meist aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihren Kontrahenten in Streit, der dann schließlich in Faustschläge ausartete“, so die Polizei.