Die Stadt Freinsheim verleiht die Hermann-Sinsheimer-Plakette zum zwölften Mal am Sonntag, 6. März, 11 Uhr, im von-Busch-Hof. Stadtbürgermeister Matthias Weber überreicht die Auszeichnung an Volker Gallé, Germanist, Publizist, Autor und Liedermacher. Der Eintritt für die Plakettenverleihung ist frei. Die Laudatio hält Michael Werner, Träger der Hermann-Sinsheimer-Plakette 2020. Für die musikalische Gestaltung der Feier zeichnet Peter Stockmann mit seinem Ensemble „Immergrün“ verantwortlich. Am Vorabend, 5. März, 19 Uhr, stellt sich der designierte Plakettenträger mit dem Programm „Zwischenräume – Poesie und Politik links des Rheins“ – vor. Karten für Gallés Ausflug in die linksrheinische, pfälzische Geschichte kosten zehn Euro und können über die Homepage der Stadt Freinsheim www.stadt-freinsheim.de oder in der Touristinformation reserviert werden. Auch für die Preisverleihung muss man sich anmelden.