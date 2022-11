In einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga haben sich Rot-Weiss Seebach und Aufsteiger TuS Mechtersheim II 2:2 (2:1) getrennt. Damit verbesserten sich die Rot-Weissen auf den zehnten Tabellenplatz.

Mechtersheim hatte zu Beginn ein Übergewicht. „Wir haben in der Anfangsphase keinen Zugriff bekommen. Das Spiel war phasenweise vogelwild“, sagte Seebachs Trainer Roland Beck. Bei Mannschaften agierten mit hohem Tempo, es ging nach Ballgewinnen immer sofort in Richtung gegnerisches Tor. Nach einem Standard gingen die Gäste mit einem Kopfballtor in Führung (23.). Rot-Weiss, das danach besser in die Partie fand, antwortete mit dem gleichen Stilmittel. Eckball Robin Schwehm, Kopfball Georg Ester – 1:1 (28.). Eine Kopie des Treffers ergab die Führung. Wieder trat Robin Schwehm die Ecke und erneut war Ester per Kopf der Abnehmer (42.).

In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber leichte Vorteile. Einen Freistoß von Bruno Ribeiro parierte der Torhüter prächtig, und Jason Harrison traf das Lattenkreuz. Gegen Ende, als bei den Gastgebern die Kräfte etwas nachließen, gelang Mechtersheim II nach einem guten Pass in die Tiefe das leistungsgerechte 2:2 (75.). „Das Spiel ist ganz schwer einzuordnen. Es ist zumindest ein kleines Erfolgserlebnis für uns“, betonte Beck.

Am Sonntag, 15.30 Uhr, wartet ein richtiger Brocken auf die Seebacher. Das Team gibt dann seine Visitenkarte beim Tabellenzweiten TuS Knittelsheim ab. Die Südpfälzer spielen seit 2017 in der Liga und haben sich zu einer Spitzenmannschaft gemausert. In der vergangenen Runde belegte der TuS hinter den Aufsteigern TSG Jockgrim und VfB Haßloch den dritten Platz, heuer ist Knittelsheim Zweiter. „Dort können wir uns nicht auf unsere spielerischen Möglichkeiten verlassen, sondern müssen dagegenhalten“, fordert Beck. Auch die Zuschauerunterstützung für die Heimmannschaft sei ein Faktor. Im Vorjahr unterlag Seebach in einer hektischen Partie 0:2, Harrison sah die Rote Karte.