Auf die Rodungsaktion eines Landwirts, der im Februar in Weisenheim am Sand im Vogelschutzgebiet zu Axt und Säge gegriffen hatte, hat die Kreisverwaltung jetzt reagiert.

Wie am 27. Februar berichtet, hatte ein Grundstückseigentümer in Weisenheim am Sand auf seinem Gelände mehrere alte Obstbäume gerodet. Rodungen sind zwar vor dem 1. März prinzipiell zulässig,