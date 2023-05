Eine gute Nachricht für Wachenheimer: Die Post-Filiale hat wieder geöffnet. Birgit Möller übernimmt die Postgeschäfte in der Weinstraße 56 – nachdem die Filiale fast zwei Monate geschlossen war.

Die Dürkheimerin wird die Filiale von Montag bis Freitag – von 9 bis 12 Uhr – öffnen. Wie ein Sprecher der Post mitteilt, wird noch geprüft, ob eventuell auch der Samstag dazugenommen wird.

Bis auf das Serviceangebot der Postbank und der persönlichen Identifikation des Kunden durch das Postident-Verfahren kann auf alle Service-Leistungen der Post zurückgegriffen werden. Der Kauf von Brief- und Paketmarken, das Ausdrucken von Paket-Retourenlabeln, der Versand von Briefen und Paketen sowie das Abholen von Paketen sind ab sofort wieder möglich.

Filiale in der Vergangenheit oft geschlossen

In der Vergangenheit mussten die Postkunden immer wieder damit rechnen, vor geschlossenen Türen zu stehen. Oft war die Filiale aus personellen oder betrieblichen Gründen mehrere Tage nicht geöffnet. Seit fast zwei Monaten war die Post in Wachenheim sogar durchgängig geschlossen. Die Post war händeringend auf der Suche nach einer Nachfolge. Zu diesem Zweck wurden sogar Flyer an die Haushalte verteilt.

Neben der nun wieder zum Leben erweckten Postfiliale gibt es in Wachenheim noch eine Poststation an der Schwimmbadwiese und einen Paketshop am Rathausplatz 1.