Aus einem dunklen Kastenwagen heraus soll ein Unbekannter am Donnerstag gegen 13.15 Uhr im Carl-Bosch-Ring einen Neunjährigen auf dem Heimweg von der Schule angesprochen haben. Der etwa 50-jährige Mann habe dem Kind Schokolade angeboten. Laut Polizeibericht ließ der Junge sich nicht auf ein Gespräch ein und lief weiter. Zuhause habe er sich seinen Eltern anvertraut, die daraufhin die Polizei informierten. Das Gebiet sei mit mehreren Beamten abgesucht worden. Den Unbekannten habe man jedoch nicht mehr angetroffen. Grundsätzlich nehme man solche Meldungen immer sehr ernst. Zur Aufklärung werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können. Sie können sich an die Dienststelle in Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, wenden.

Keine Gerüchte verbreiten

Zum Verhalten in solchen Fällen rät die Polizei, Hysterie zu vermeiden und keine Gerüchte über soziale Netzwerke weiterzuverbreiten. Stattdessen solle man sich bei jedem verdächtigen Vorfall direkt über die Dienststelle oder die Notrufnummer 110 an die Polizei wenden. Die Ermittler würden jedem Hinweis nachgehen. Aber nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, habe Böses im Sinn. Wenn Kinder von solchen Erlebnissen erzählen, sollten Eltern sie dafür loben, dass sie sich ihnen anvertraut haben. Familien sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen und Kinder möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz schicken. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.