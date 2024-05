Die Abstiegssorgen sind vergessen, die Saison ist abgehakt. Heute gibt es für Fans des 1. FC Kaiserslautern nur noch eins: das DFB-Pokalfinale – und natürlich die Frage, ob man für die Siegesfeier genügend Getränke kaltgestellt hat. Sie halten das für übertrieben? Vielleicht. Aber in Sachen Leidenschaft macht den FCK-Fans kaum jemand etwas vor. Ein Beispiel lieferte Matthias Gestrich. „Treffen sich zwei Nachbarn aus Ellerstadt in Ålesund/Norwegen und drücken dem FCK die Daumen für Samstag!!“, schrieb er am Donnerstag und fügte ein Bild von sich und seinem Nachbarn Alex Kitsch bei. Beide strahlen vor malerischer Kulisse (nein, es ist kein Fußballrasen) in die Kamera, recken den Daumen empor – und das im Partnerlook: „Ajo, Lautre is schun widder do“ steht auf ihren Shirts.

Zufällig das gleiche Shirt an

Wie es dazu kam? „Vor langen Jahren“, schreibt Gestrich, habe er Kitsch an der Berufsschule unterrichtet. Heute sind sie Nachbarn. Kürzlich habe Kitsch ihm erzählt, dass er mit der Familie nach Norwegen reise. Und wie es der Zufall will, weilt auch Gestrich dort: mit Ehefrau Cathrine, einer Norwegerin aus der Nähe von Ålesund. „Als wir erfahren haben, dass unsere Nachbarn mit dem Schiff nach Ålesund kommen, haben wir uns verabredet, um den vieren die Stadt zu zeigen“, schreibt Gestrich. Gesagt, getan. Und so stehen sich in Norwegen am Donnerstag zwei Männer gegenüber – im gleichen Fan-Shirt. Abgesprochen sei das nicht gewesen, aber lustig, erzählt Gestrich.

Klar, dass sich beide das Finale nicht entgehen lassen. Kitsch werde sogar in Berlin sein, weiß Gestrich. Und er? Das norwegische Fernsehen übertrage das Spiel nicht, schreibt er. Dann schaue er online. In Sachen Leidenschaft macht den FCK-Fans eben kaum jemand etwas vor.