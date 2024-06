150 bis 200 Zweibrücker kamen am Sonntagnachmittag auf den Zweibrücker Alexanderplatz zur Demonstration unter dem Titel „Demokratie schützen! Wir weichen nicht!“ Nächstes Wochenende gibt es eine Veranstaltung für die LSBTQ-Bewegung.

1300 Euro fand ein Zweibrücker am Freitag auf der Landauer Straße. Er zögerte nicht lange und sammelte das Geld auf, das ein Autofahrer verloren hatte.

Einer Diebesbande im Fashion Outlet kam die Polizei auf die Spur. Einen Täter fand sie an ungewöhnlicher Stelle.

Zu seinem ersten Feuerwehrfest hat der neu gegründete Förderverein FirAir Rescue Zweibrücken von Freitag bis Sonntag auf das Flughafengelände eingeladen. Es war richtig viel los.

Eine gute Nachricht kommt aus Pirmasens: Beim Public Viewing am Freitag lagen sich auf dem Schlossplatz alle Fans friedlich-fröhlich in den Armen. Nur vor dem Italien-Spiel am Samstag gab es eine Keilerei mit einem Verletzten.